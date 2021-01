Changez votre culture inefficace du télétravail

Ce billet de blog s’adresse aux cadres dirigeants et d’encadrement qui s’étonnent que la culture du télétravail est inefficace dans leur entreprise, mais qui devant leur café chaque matin maugréent que “être sur site, c’est plus efficace” ou “rien ne remplace le contact humain”. Ça fait plus de 10 mois que vos troupes sont à la maison. On se réveille. Car d’autres que vous en profitent déjà.

Pourquoi cet avertissement ?

La forme de cet article sera sans doute un peu gênante voire violente pour vous, mais il y a des raisons à cela. Vous êtes des grands garçons ou des grandes filles, vous avez une carrière déjà conséquente, on peut vous parler franchement, surtout que vous n’êtes pas visés directement dans un e-mail, ça change du quotidien.

On va commencer par parler du pourquoi vous devez changer votre vision et la culture du télétravail… et vite.

“C’est une petite grippe, ça va passer en quelques semaines”

Non. C’est grave, on s’en rend compte de plus en plus chaque jour. À moins de faire courir de graves risques aux collaborateurs et aller contre les préconisations actuelles du gouvernement, ça n’est plus possible.

Donc on oublie la présence au bureau, c’est actuellement plus possible. Et ça pourrait durer tout 2021, jusqu’à 2022, on ne sait pas trop. Oui, faut ouvrir les yeux, si on te dit début 2021, ce sera 2022, faut pas être naïf. Rappelez-vous qu’on vous a dit qu’on ne serait jamais reconfiné. Bon. Et en plus le virus commence à muter…

Donc à moins de bosser dans un ministère, il va falloir changer tes habitudes de travail, parce que l’excuse du “ça avance pas à cause du télétravail”, ça va finir par vous faire remarquer (au mieux) ou virer (au pire).

“Moi j’ai toujours bossé comme ça”

Et ça t’a réussi puisque t’es chef(fe). Bravo. Mais là, tu peux plus le faire. C’est juste plus possible, parce que même si tu mets ton costume et ton masque chaque jour pour aller enchaîner tes réunions à rallonge au bureau, il n’y a plus personne pour t’écouter. Oui je sais, c’est dur, ça fait un sacré changement. Mais bon, parfois il y a la guerre, parfois une épidémie, qui t’oblige à sortir de la routine de ta vie. Ça se fera avec ou sans toi, à toi de choisir.

Oui c’est violent, je sais, mais ouvre un livre d’histoire et cherche tous les chapitres ce qui commencent par “guerre” tu verras qu’on est pas si mal que ça actuellement, en fait. Et non 2020 n’a pas été la pire année de l’histoire. Très embêtante c’est sûr.

Pour recadrer l’article (on s’enflamme, on s’enflamme), revenons un instant sur ta vision de cadre dirigeant du télétravail.

Soyons clairs, en fait jusqu’ici pour toi le télétravail, c’était pour les mamans le mercredi et pour les feignants le vendredi.

Ta vision du télétravail, c’était un confort accordé gracieusement par l’employeur à l’employé. Tu avais vaguement entendu parler que des boîtes américaines n’avaient plus de bureau depuis des années, mais toi tu es dans une boîte sérieuse, on rigole pas.

Dans ta boîte sérieuse, ils ont accordé un jour de télétravail pour l’ajouter également dans les offres d’emploi, parce qu’une offre d’emploi sans télétravail, c’est beaucoup moins sexy depuis cinq ans, surtout si tu veux pécho du développeur. Mais bon, ça reste une connerie pour la génération Y, les femmes et les feignants (dans ta vision).

Les offres d’emploi sans télétravail sont moins attractives

“Le contact humain, c’est quand même mieux”

J’en sais rien, chacun à son avis, on est pas là pour en discuter. Ce qui est sûr, c’est que c’est plus possible puisque, par la situation qui s’impose à nous, il faut justement éviter le contact humain.

Tu peux continuer à t’arc-bouter à ton contact humain, mais en attendant, tes employés s’échangent des conneries toute la journée via la messagerie instantanée. Ils se font des “standups” chaque matin en appel audio pour faire le point sur les projets en cours et s’appellent en direct pour résoudre les problèmes urgents. Ils font grossir la documentation de l’entreprise en éditant des documents partagés… En fait ils mettent en place de fait une culture du télétravail dans ton entreprise.

“C’est plus difficile de communiquer”

Chacun sa vision de la communication. Mais encore une fois, si ça se limite à parler à quelqu’un face-à-face, oublie, ça n’est plus possible. Fais ton deuil et passe à autre chose. Tu ne peux pas limiter la culture du télétravail de ton entreprise à ta propre expérience, surtout si jusque là tu ne l’avais pas pratiqué.

Heureusement pour nous, des magnifiques outils sont aujourd’hui disponibles pour télétravailler :

documents partagés

messagerie instantanée

visioconférence

téléphone

E-mails d’entreprise

…

Ces outils n’ont jamais été aussi efficace. Il y a trente ans, on aurait eu que le téléphone… Donc, il est temps d’arrêter de se plaindre et de commencer à s’en servir. Pour information d’autres boîtes s’en servent depuis 10 ans.

“Personne branle rien parce que je les vois pas bosser”

Allez, on va pas se mentir, ça, c’est le paramètre qui te fait littéralement FLIPPER.

Sisi, faut le reconnaître (tu peux, on est entre nous), tu ne sais pas comment évaluer le travail de tes collaborateurs en télétravail. Forcément, vu que tu ne sais pas comment ça marche et que surtout jusqu’ici, tu ne voulais pas le savoir. Et donc bien sûr, t’as essayé d’attendre que ça passe, en se disant que de toute façon, tout le monde était comme toi.

Mais là, ça ne se passe pas. Et les projets que tu n’as pas gérés prennent du retard. Tu charges le télétravail, la situation, le covid, tes subordonnés, mais bon, tout le monde est logé à la même enseigne. Ça va donc finir par te retomber dessus, car sauf si tu as beaucoup de chance, tu n’es pas payé à rien faire et tes propres chefs attendent des résultats.

Peut-être qu’aussi la vraie raison, c’est que tu ne peux plus micromanager, c’est-à-dire te mettre derrière des salariés intelligents et compétents pour leur dire comment faire leur métier toutes les deux minutes et passer ta journée à faire semblant de travailler comme ça en t’étonnant qu’ils n’avancent pas. Là, c’est sûr, le télétravail va te poser un problème.

Vous allez faire quoi ?

Maintenant ce qui est important, c’est de savoir ce que vous, cadres dirigeants et encadrants, vous allez faire ? Vous allez continuer à pleurer avec le motto “c’était mieux avant” et tenter d’attendre que ça passe rapidement (on a vu que c’était mort) ou vous allez commencer à télétravailler, réellement ?

Vous êtes convaincus ? vous avez envie de changer ? Bien, dans ce cas, nous verrons dans le prochain articles quelques points intéressantes pour vous.

